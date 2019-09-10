Правительство готовит мощный скачок цен на новые автомобили

С 1 января 2020 года власти планируют резко увеличить утилизационный сбор на автомобили. Механизм повышения уже разработал Минпромторг. Средняя ставка утильсбора, судя по всему, должна подскочить на 80%, а в сегменте легковых авто более чем в два раза — на 110%, сообщает «Коммерсант».

Причиной для такого повышения называют необходимость сохранения барьера для ввоза в Россию автотранспорта после снижения таможенных пошлин, запланированного на 1 января 2020 года в соответствии с обязательствами нашего государства перед ВТО.

Напомним, что утилизационный сбор на новые автомобили ввели в России в 2012 году, чтобы формально замаскировать таким образом 30-процентный таможенный барьер на импорт иномарок в Россию.

Ведь по правилам ВТО, членом которой является Российская Федерация, пошлины на импорт машин в нашу страну следует постепенно уменьшать. А отечественные власти, пытаясь стимулировать производство машин на нашей территории, продолжают, фактически, удерживать ввозной барьер на прежнем уровне. За последние семь лет пошлины снижались несколько раз, однако параллельно повышался утилизационный сбор.

По идее, вся эта история с утилизационным сбором должна была бы касаться исключительно импортируемых моделей авто. На практике жн, с каждым повышением утильсбора подскакивают цены вообще на все машины, продающиеся на российском рынке — каждый раз на 2—4%. Очередное тотальное повышение утилизационного сбора в 2020 году вновь повысит средние цены на авторынке — даже на марки и модели, которые отродясь не импортировались, а выпускались исключительно в России.