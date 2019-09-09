Как получить компенсацию по ОСАГО, если виновные в аварии не могут быть определены

Чаще всего подобное происходит, если нарушитель ПДД, ставший причиной происшествия, впоследствии отказывается от своей вины и обжалует гаишное постановление в суде. Если судья его оправдал, то в ДТП уже нет виновных, и, как следствие, никто не получит компенсации.

То же самое происходит, если сотрудники ГИБДД из-за отсутствия свидетельских показаний не в силах определить, кем из участников были нарушены ПДД, которые стали причиной аварии. Например, это часто случается при столкновении машин на перекрестке, когда оба водителя указывают разный сигнал светофора в момент аварии, заведомо снимая с себя ответственность.

При этом важно знать, что у ГИБДД на месте ДТП нет задачи определить виновного конкретно для страховой компании, для них главное — установить нарушителя ПДД, действия которого в результате привели к аварии.