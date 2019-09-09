Как получить компенсацию по ОСАГО, если виновные в аварии не могут быть определены

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От того, кто виновен в аварии, зависит в том числе, чья страховая компания возместит компенсацию в рамках ОСАГО. Пока не установлена чья-то вина, случай не признается страховым, и никто из участников ДТП не может рассчитывать на возмещение. Портал «АвтоВзгляд» рассмотрел одну из возможностей выхода из такой ситуации.
Иван Флягин

Чаще всего подобное происходит, если нарушитель ПДД, ставший причиной происшествия, впоследствии отказывается от своей вины и обжалует гаишное постановление в суде. Если судья его оправдал, то в ДТП уже нет виновных, и, как следствие, никто не получит компенсации.

То же самое происходит, если сотрудники ГИБДД из-за отсутствия свидетельских показаний не в силах определить, кем из участников были нарушены ПДД, которые стали причиной аварии. Например, это часто случается при столкновении машин на перекрестке, когда оба водителя указывают разный сигнал светофора в момент аварии, заведомо снимая с себя ответственность.

При этом важно знать, что у ГИБДД на месте ДТП нет задачи определить виновного конкретно для страховой компании, для них главное — установить нарушителя ПДД, действия которого в результате привели к аварии.

В любых спорных ситуациях сотрудники ГИБДД настаивают на необходимости проведения дополнительных процессуальных действий и выносят решение о возбуждении дела о правонарушении и проведении административного расследования.

Чаще всего «группа разбора» в подобных случаях руководствуется одной целью — передать дело в суд. Формально ее сотрудникам необходимо вынести соответствующее определение только на основании рассмотрения дела об административном правонарушении.

Но если и в суде вопрос о виновности не сдвигается с места, то дело может разрешиться в соответствии с п. 22 ст. 12 ФЗ «Об ОСАГО». Он гласит, что, если степень вины участников ДТП судом не установлена, застраховавшие их гражданскую ответственность страховщики несут обязанность по возмещению вреда, причиненного в результате аварии, в равных долях.

Если ущерб составляет, например, 100 000 рублей, а другое авто пострадало на 60 000, то вы получите 50 000 «деревянных», а второй участник ДТП — 30 000: каждому по 50% от степени неустановленной судом вины. То есть речь идет уже о степени вины, а не о ее отсутствии. Чаще всего такая формулировка служит компромиссом и выгодна обоим участникам аварии, так как в обратном случае по ОСАГО им ничего не светит.

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9 сентября 2019
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