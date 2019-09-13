Росстандарт вскрыл факты массового недолива на АЗС

Росстандарт, в ходе одной из кампаний по контролю за деятельностью автозаправочных станций, проверил в текущем году 200 АЗС и выяснил, что на 39 из них (19%), то есть почти на каждой пятой, недоливают топливо.

Еще одна проверка, организованная ведомством, охватила 366 бензоколонок. В ходе нее было зафиксировано 33 факта недолива топлива, что составило 9% от общего числа.

По данным ведомства, в 2019-ом году автовладельцы стали чаще жаловаться на торговцев топливом. За первые полгода агентство получило на 36% больше жалоб, чем за аналогичный период 2018 года. 200 сообщений касались недолива бензина и 350 — плохого качества топлива, сообщает Коммерсант.