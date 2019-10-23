Круглый круг от Dunlop, или Шины, как искусство

Как оказалось — легко! Российское представительство компании Dunlop устроило необычную выставку под названием «Искусство совершенства». Несколько десятков различных инсталляций, выполненных из шин, а так же их производных, расставлены и развешаны по залу. Огромный алюминиевый лист, по краям которого шурупами прикреплены две вырезанные дорожки из протектора покрышки. Конструкция должна напомнить восхищенному зрителю, что две параллельные никогда не пересекаются.

Или вот белый холст, на котором черной краской нарисована задняя часть автомобиля. Приблизившись к картине мы понимаем, что полотно создано отнюдь не краской, а склеенными меж собой мельчайшими кусочками покрышки. А как вам вторая жизнь старой автомобильной камеры? Утыканная в пух и прах длинными тонкими гвоздями, которых в ней не меньше сотни, она чем-то похожа средневековой орудие пыток.