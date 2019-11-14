Бывшим уголовникам запретят работать водителями

Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru законопроект, согласно которому, юрлица и индивидуальные предприниматели не смогут брать на работу в качестве водителей такси, автобусов, троллейбусов и трамваев сотрудников, имеющих неснятую или непогашенную судимость по статьям за тяжкие и особо тяжкие преступления — 105, 111, 117, 131, 132, а также 205, 205 часть 4 и 205 часть 5 Уголовного кодекса.

Речь идет о таких преступлениях как «убийство», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «истязание», «изнасилование», «теракт», «организация террористического сообщества», «организация деятельности террористической организации».

Кроме того, индивидуальные предприниматели, имеющие непогашенную судимость по одной из таких статей, также не будут иметь права работать таксистами или водителями иного общественного транспорта. В течении 20 дней после того как этот закон вступит в силу они потеряют лицензию на оказание такого рода услуг.

Наемные работники-водители в этот же срок будут обязаны представить работодателю справку из полиции об отсутствии непогашенной судимости по перечисленным статьям.

Напомним, что для отсидевших за тяжкие преступления судимость считается снятой по прошествии восьми лет с момента освобождения. Судимость за особо тяжкую уголовщину гасится через 10 лет после отсидки.