Эксперты рассказали о подорожании бензина в 2020 году

Специалисты зафиксировали ожидаемое подорожание цен на бензин и дизельное топливо. По данным Росстата, стоимость литра «горючки» в среднем по России на конец января выросла на 4 копейки. Если быть точнее, то АИ-95 прибавил в цене 3 копейки, достигнув среднего показателя немногим меньше 46 рублей, а АИ-92 — 42,39 отечественных дензнаков. Меньше всего повысился ценник на солярку — на 1 копейку — до 48,10 рублей.

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в Центральном диспетчерском управлении топливно-энергетического комплекса, прайс-лист на 92-й бензин «потяжелел» одновременно в 37 субъектах РФ, а на 95-й — в 34-х.

Что касается дизеля, то повышение на «заправках» коснулось 24 субъектов страны.

А вот в Москве, что примечательно, цены на АЗС не изменились. Впрочем, явление это, наверняка, временное.