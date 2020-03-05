В России участились угоны машин иностранцами, приехавшими к нам на заработки

Увы, но главными действующими лицами в подобном воровстве машин выступают граждане других государств, приехавшие в нашу страну на заработки. Тенденция, однако, если учесть, что в России, если верить полицейской статистике, иностранными гражданами и лицами без гражданства за девять месяцев минувшего года совершено 27 300 преступлений (всего же в стране за этот период было зарегистрировано 1 521 700 преступлений).

– Число угонов Hyundai Solaris и KIA Rio, «служащих» в такси, постепенно увеличивается. Цель таких похищений — не разбор на запчасти, как это принято у местных угонщиков, а перепродажа или личное пользование на территории той страны, куда уехал автомобиль, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» руководитель петербургского филиала компании «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. — Как правило, машины увозят водители, у которых заканчивается регистрация, и они собираются покинуть Россию. В этом случае вместо дорогого билета на самолет они выбирают более «дешевый» способ добраться домой. В основном, конечной точкой таких угонов является Таджикистан, откуда практически нереально вернуть похищенный автомобиль обратно в Россию…

Так, на днях сразу три Hyundai Solaris, угнанные из Северной столицы у одной из служб такси, были обнаружены в Казахстане. Конечной точкой их вояжа, как выяснили правоохранительные органы, был именно Таджикистан. Машины «вычислила» спутниковая противоугонная система, которой были вооружены транспортные средства, после чего угонщики были задержаны в гостиницах, где останавливались на ночевку.