Автосервисы намерены работать во время «коронавирусных» выходных

Первоначально «коронавирусные каникулы» для всей России были объявлены Президентом вплоть до 5 апреля 2020-го года. Не исключено, что их продлят еще на неделю. В это время продолжают функционировать как экстренные службы, так и сервисы по доставке медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости. Все они используют автотранспорт, который требует регулярного обслуживания и ремонта, вне зависимости от эпидемиологической обстановки в стране.

По этой причине Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила внести дополнения в распоряжение правительства РФ №762-р с тем, чтобы разрешить дилерским автосервисам в дежурном режиме проводить ТО и ремонт машин, продажу запчастей, технических жидкостей, шин, а также их доставку.

Между тем, дела у отечественных дилеров идут все хуже и хуже. Причем COVID-19 играет в этом процессе лишь роль второго плана. По статистике, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», 46% россиян отказались от покупки новых авто, после того, как курс рубля рухнул вслед за обрушением цен на мировом нефтяном рынке. Коронавирус же заставляет сидеть дома оставшихся потенциальных покупателей.