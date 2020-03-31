За нарушение карантина водителей начнут штрафовать на 15 000 рублей

Согласно поправкам в КоАП, одобренным Госдумой и Советом Федерации, гражданину, нарушившему режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, будет грозить штраф от 15000−40 000 рублей. Если такой проступок повлек причинение вреда здоровью или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 000 рублей до 300 000 рублей.
В Уголовный Кодекс тоже внесли более жесткие наказания по «санитарно-эпидемиологической» части. Так, инфицированный гражданин, нарушивший эпидемиологические правила, из-за чего произошло массовое заболевание людей, получит штраф в размере до 1 млн. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.Когда из-за этого погиб человек, — то до 2 млн. рублей взыскание или пять лет заключения. При двух и более умерших наказание увеличивается до семи лет.
Понятно, что с принятием этих изменений в кодексе, во власти любого сотрудника полиции будет остановить и составить протокол на каждого, кто сейчас попадется ему на улице.
Ведь схлопотать 15-тысячный (или сразу 40-тысячный!) штраф, строго говоря, можно даже за выгул собачки не в 100 метрах от подъезда, а в 110. В этом смысле — привет собаководам центра Москвы, где до ближайшего сквера порой приходится топать пару-тройку кварталлов!
Но в самой главной «группе риска» перед полицейским произволом (по факту) окажутся водители.
Пол-беды, если рьяный охотник за протоколами «докопался» до тебя в центре большого города, где и камер наблюдения полно, и свидетели найдутся — чтобы в случае чего помогли оправдаться.
А что будет делать водитель где-то на загородной трассе, когда его без видеозаписи и понятых примется под надуманным предлогом начнет «разводить» на взятку желающий подзаработать таким образом сторудник ДПС — под угрозой «коронавирусного» штрафа? Ты же такоиу служивомув чистом поле ничего не объяснишь и не докажешь.
Просто окажешься потом в мировом суде, где ты в конвейерном режиме получишь свое многотысячное взыскание. Фактически, просто на основании слов полицейского. Мерзость ситуации в том, что даже если удастся оправдаться в суде, сотруднику, устроившему вам кучу проблем на пустом месте, за эту пакость ничегошеньки не будет. То есть вообще.
Теперь принятые Парламентом законопроекты попадут на стол к Президенту. Который тоже вряд ли будет долго раздумывать над их одобрением.
Поправки в Кодексы будут действовать с момента подписания их главой государства.
Таким образом, реальный 15-тысячный (это минимум!) штраф по КоАП за «коронавирусные» нарушения можно будет получить уже через несколько дней.