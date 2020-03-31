За нарушение карантина водителей начнут штрафовать на 15 000 рублей

Согласно поправкам в КоАП, одобренным Госдумой и Советом Федерации, гражданину, нарушившему режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, будет грозить штраф от 15000−40 000 рублей. Если такой проступок повлек причинение вреда здоровью или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 000 рублей до 300 000 рублей.

В Уголовный Кодекс тоже внесли более жесткие наказания по «санитарно-эпидемиологической» части. Так, инфицированный гражданин, нарушивший эпидемиологические правила, из-за чего произошло массовое заболевание людей, получит штраф в размере до 1 млн. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.Когда из-за этого погиб человек, — то до 2 млн. рублей взыскание или пять лет заключения. При двух и более умерших наказание увеличивается до семи лет.

Понятно, что с принятием этих изменений в кодексе, во власти любого сотрудника полиции будет остановить и составить протокол на каждого, кто сейчас попадется ему на улице.

Ведь схлопотать 15-тысячный (или сразу 40-тысячный!) штраф, строго говоря, можно даже за выгул собачки не в 100 метрах от подъезда, а в 110. В этом смысле — привет собаководам центра Москвы, где до ближайшего сквера порой приходится топать пару-тройку кварталлов!

Но в самой главной «группе риска» перед полицейским произволом (по факту) окажутся водители.