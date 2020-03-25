Названа дата начала продаж в России обновленного кроссовера Changan CS75 FL

Ценники на Changan CS75FL, объявленные месяцем ранее, с тех пор успели измениться. То есть кроссовер, не доехав до российского рынка подорожал, причем не на символическую сумму, а сразу на 50 000 рублей. Так что для покупки новинки придется приготовить 1 449 900 рублей.

Ждать запуска на рынок обновленного CS75FL осталось недолго.

Как сообщил порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу Changan Motors Rus Алина Кудинова, «в апреле ожидаются массовые поставки дилерам».

Напомним, что посвежевший Changan CS75FL — на 10 мм короче дореформенной модели. В длину новинка доходит до 4640 мм, а в ширину — до 1850 мм при высоте в 1705 мм и колесной базе в 2700 мм. Внешне авто отличается новыми решеткой радиатора, бамперами и оптикой.

В движение CS75FL приводит все тот же 150-сильный бензиновый мотор объемом 1,8 л, выступающий вкупе с АКП о шести скоростях. Привод можно выбрать — передний или полный.