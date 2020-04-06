ГИБДД меняет ПДД, чтобы зарабатывать деньги, а не предотвращать ДТП

Госавтоинспекция, напомним, предложила не устанавливать в городах знаки «Фотофиксация» перед каждой камерой, а оставить эти таблички только при въезде в населенный пункт. Внятного объяснения этой затее придорожные полицейские не дали, как и не разъяснили, каким образом отказ от предупреждающих табличек повысит уровень дорожной безопасности.
Хотя любому здравомыслящему человеку понятно, что знак 8.23 «Фотовидеофиксация» сам по себе заставляет водителей снижать скорость, чтобы не нарваться на штраф, что и приводит к падению кривой аварийности на конкретном участке. Но для ГИБДД, похоже, важнее именно штрафы. А они, в случае утверждения Правительством РФ гаишных поправок, польются в казну (и в карманы частных предпринимателей) рекой.
В том числе и потому, что при закрепленном в ПДД скоростном лимите в городах на уровне 60 км/ч, на многих улицах введены ограничения и в 50, и в 40, и в 30 км/ч. При этом, по российской традиции, знаки, информирующие об этом, нередко висят с грубейшими нарушениями, «прячутся» за столбами и деревьями, если вообще висят. И в этом случае табличка 8.23 оказывается совсем не лишней. Это, конечно, частный случай, но и в целом, повторимся, отказ от информирования участников дорожного движения о каждой камере приведет к росту не только числа «писем счастья», но и ДТП. Первое да ГИБДД — хорошо, а второе?
Вопрос, понято, риторический, но и его задали первому замминистра МВД РФ Александру Горовому эксперты рабочей группы Общероссийского народного фронта «Защита прав автомобилистов» в своем обращении, в котором высказались резко против гаишной инициативы.
— К сожалению, в проекте поправок в ПДД есть исключение, позволяющее в населенных пунктах не предупреждать водителей о каждой камере, а просто на въезде повесить один знак, что в той же Москве ведется фиксация нарушений, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Водитель не будет знать, где расположены камеры, и где их зона контроля. И в итоге это приведет к тому, что опасные участки некоторые участники движения будут проезжать с нарушением. Конечно, постфактум они получат штраф, но нарушение уже совершено, следовательно угроза безопасности создана! То есть профилактический эффект отсутствует полностью…
В итоге эксперты ОНФ настаивают на том, что табличка «Фотовидеофиксация» должна устанавливаться «вне зависимости от того места, где установлена камера фиксации нарушений. Неважно, в городе или за городом, главное — предупредить водителя о том, что ведется автоматический контроль и в этом месте не надо нарушать». И это более, чем логично. Если, конечно, принять во внимание тот факт, что камеры должны устанавливаться исключительно в очагах аварийности, а не где придется — ради зарабатывания денег.
Ведь логика всей идеи фотовидеофиксации нарушений ПДД, как подчеркивают эксперты ОНФ, «предупреждать водителя заранее, что он въезжает на опасный участок, на котором ведется контроль соблюдения ПДД. Водитель сбрасывает скорость или предпринимает какие-либо иные меры для обеспечения безопасности и спокойно, без нарушений проезжает опасный участок. Именно это и есть профилактика нарушений».
И жаль, что в ГУ ОБДД МВД РФ считают иначе…