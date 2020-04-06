ГИБДД меняет ПДД, чтобы зарабатывать деньги, а не предотвращать ДТП

Госавтоинспекция, напомним, предложила не устанавливать в городах знаки «Фотофиксация» перед каждой камерой, а оставить эти таблички только при въезде в населенный пункт. Внятного объяснения этой затее придорожные полицейские не дали, как и не разъяснили, каким образом отказ от предупреждающих табличек повысит уровень дорожной безопасности.

Хотя любому здравомыслящему человеку понятно, что знак 8.23 «Фотовидеофиксация» сам по себе заставляет водителей снижать скорость, чтобы не нарваться на штраф, что и приводит к падению кривой аварийности на конкретном участке. Но для ГИБДД, похоже, важнее именно штрафы. А они, в случае утверждения Правительством РФ гаишных поправок, польются в казну (и в карманы частных предпринимателей) рекой.

В том числе и потому, что при закрепленном в ПДД скоростном лимите в городах на уровне 60 км/ч, на многих улицах введены ограничения и в 50, и в 40, и в 30 км/ч. При этом, по российской традиции, знаки, информирующие об этом, нередко висят с грубейшими нарушениями, «прячутся» за столбами и деревьями, если вообще висят. И в этом случае табличка 8.23 оказывается совсем не лишней. Это, конечно, частный случай, но и в целом, повторимся, отказ от информирования участников дорожного движения о каждой камере приведет к росту не только числа «писем счастья», но и ДТП. Первое да ГИБДД — хорошо, а второе?