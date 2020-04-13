Hyundai помогает российским врачам

Российский завод марки под Санкт-Петербургом передал администрации Северной столицы 18 седанов Hyundai Solaris в максимальной комплектации с 1,6-литровым мотором под капотом.

Все эти автомобили будут использовать детские врачи для того, чтобы добраться до своих пациентов без поездок на общественном транспорте. Последний, к слову, считается в условиях пандемии довольно опасным: в нем не так просто соблюдать безопасное расстояние между пассажирами.

Стоит напомнить, что медицинским учреждениям передают автомобили из своих автопарков и другие автостроители. Как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», помогают упростить логистику передвижений медикам и волонтерам, обеспечивающим продуктами и лекарствами людей из группы риска по COVID-19, бренды Audi, Changan, Toyota и Lexus, Jaguar и Land Rover.