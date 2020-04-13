Какие альтернативы общественному транспорту выбирают россияне во время эпидемии коронавируса

Специалисты сервиса заказа такси «Ситимобил» и аналитической компании ResearchMe, проведя соцопрос, выяснили, что большинство респондентов (42%), в условиях бушующего COVID-19 выбирают передвижение на личных автомобилях. Хотя, например, с 15 апреля столичные власти ужесточили контроль за передвижениями граждан и ввели драконовские штрафы для нарушителей режима самоизоляции.

Такси предпочитают 13% участников исследования, 25% по возможности меняют общественный транспорт на пешие прогулки, считая их наиболее безопасными. Около 17% опрошенных, то есть каждый шестой, вообще не выходят из дома без особой на то необходимости. И еще 2% готовы использовать каршеринг. Правда, работу последнего, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в Москве на время приостановили. Его популярность упала более чем на 60%.

Если говорить о мерах предосторожности именно в такси, то 50% седоков пользуется антисептиком, обрабатывая руки во время и после поездки. Еще 9% протирают дезинфицирующим средством и ручки автомобиля. 27% респондентов в машине извозчика находятся в защитной маске. А еще 10% не забывают поинтересоваться, у таксиста, прошло ли его авто дезинфекцию.