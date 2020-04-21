Ford обеспечит автомобилями скорой помощи российские регионы

По заказу Минпромторга России американская марка передает службам скорой медицинской помощи микроавтобусы Ford Transit, укомплектованные современный реанимационным оборудованием. В частности, аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, электрокардиографами, мониторами параметров пациента, а также аппаратами ЭКГ и тележками-каталками.

Все «Транзиты» для экстренной службы — длиннобазные, и приводятся в движение 2,2-литровым дизелем мощностью 125 л. с., работающим вкупе с шестиступенчатой «механикой».

Между тем, на американском автозаводе Ford в Равсонвилле (штат Мичиган) начали выпускать аппараты искусственной вентиляции легких. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», особенность этого медоборудования — автономность. На первом этапе будет изготовлено не менее 50 000 аппаратов, работающих без электричества.