Страховщики не спешат давать скидки на ОСАГО водителям, лишившимся работы из-за режима самоизоляции

Так, по крайней мере, посчитал депутат Госдумы Иван Сухарев и предложил страховщикам «рассмотреть возможность предоставления до конца 2020 года скидки в размере 50% на оформление ОСАГО для граждан, которые официально получили статус безработных в период введения режима повышенной готовности». Свое предложение он направил в Российский союз автостраховщиков (РСА). И, разумется, тут же получил полный отлуп от главы этой структуры г-на Юргенса.

- ОСАГО — это страхование ответственности автовладельца. Экономика страхования устроена так, что если страховая компания получила по полису меньше денег, то она должна и меньше выплатить. В случае скидки на ОСАГО страховая компания должна была бы меньше выплатить потерпевшему в ДТП, что несправедливо, — заявил президент РСА. — Кроме того, такие скидки невозможны и в силу закона: страховщики действуют в рамках строго определенного Банком России тарифного коридора. Скидка в 50% приведет к его нарушению, что карается регулятором…

При этом он, разумеется, посетовал на тяжелое финансовое положение страховых компаний, которые по ОСАГО «балансирует на грани убыточности». Правда, г-н Юргенс все же оговорился, что если государство найдет возможность компенсировать страховщикам убытки, которые они понесут, предоставляя скидки, то депутатское предложение можно будет рассмотреть всерьез:

- Возможно, сейчас подобный механизм можно будет реализовать значительно более эффективно. Однако решать вопрос о субсидиях необходимо с ЦБ России, прокомментировал ситуацию функционер.

Между тем, сейчас в России без полиса ОСАГО ездят около 3 млн. автовладельцев. И учитывая сложившиеся реалии можно предположить, что их число будет расти.