Россияне массово возмутились ограничительными нововведениями в работе каршеринга

Любопытное исследование провели специалисты РГС Банка, которые выяснили, что россияне не очень-то поддерживают идею пятидневного использования автомобилей каршернинга, изначально предназначенного для поминутной аренды.

Так, 16% принявших в опросе москвичей и 14% россиян крайне негативно отреагировали на подобные нововведения.

Впрочем, 61% респондентов и вовсе проявили безразличие к изменениям в работе сервиса, а 24% россиян (34% жителей столицы) ограничения в его работе сочли актуальными. При этом 26% опрошенных имеют собственные автомобили, а 20% — нет.

Любопытно, что участники исследования считают каршеринг куда более безопасным видом транспорта, нежели такси — так ответили 14% человек.