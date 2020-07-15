На УАЗе обнаружен автомобиль с тайником, который вывозил с завода тонны краденных запчастей

Фото: ИТАР-ТАСС
Воровство на российских машиностроительных предприятиях процветает не хуже, чем во времена застоя. Комплектующие крадут и сбывают по отлаженным схемам. Очередную преступную группу, работающую по крупному, разоблачили на Ульяновском автозаводе.

Умельцы пытались вывезти с территории предприятия более тонны запасных частей. И судя по всему, не впервой.

Как сообщает 73online, при осмотре грузовой «Газели» на контрольно-пропускном пункте был обнаружен специально оборудованный тайник, скрывавшийся за фальшпанелями автомобиля. В отсеке прятался мужчина, оказавшийся работником завода. Злоумышленник задержан правоохранителями.

По факту хищения деталей возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всей цепочки преступной группы.

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15 июля 2020
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