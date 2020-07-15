На УАЗе обнаружен автомобиль с тайником, который вывозил с завода тонны краденных запчастей

Умельцы пытались вывезти с территории предприятия более тонны запасных частей. И судя по всему, не впервой.

Как сообщает 73online, при осмотре грузовой «Газели» на контрольно-пропускном пункте был обнаружен специально оборудованный тайник, скрывавшийся за фальшпанелями автомобиля. В отсеке прятался мужчина, оказавшийся работником завода. Злоумышленник задержан правоохранителями.

По факту хищения деталей возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всей цепочки преступной группы.