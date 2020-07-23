Путин подловил нефтяников на потере «сотенки» миллиардов

Новый комплекс заменит сразу пять объектов прошлого поколения, снизив вредное воздействие на окружающую среду. Во вступительном слове президент России рассказал, как до 2025 года в реконструкцию столичного НПЗ планируется вложить 350 млрд. рублей.

В свою очередь, глава «Газпромнефти» Александр Дюков в ходе своего выступления отметил, что завод получит 250 млрд. инвестиций. При этом нефтяник мгновенно сориентировался, уточнив: речь всё-таки идёт о сумме в 350 млрд.

– Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал 350 млрд, вы решили добавить сразу сотенку, нет? — пошутил Путин.

Напомним, что Московский нефтеперерабатывающий завод компании «Газпромнефть» является основным поставщиком топлива для столичного региона. Отсюда по столичным заправкам расходится бензин и дизтопливо «Евро-5», авиакеросин и битум.

В последнее время топливо начало дорожать. Поэтому «АвтоВзгляд» провёл эксперимент, как сэкономить 10 литров бензина, заправляясь на АЗС через смартфон.