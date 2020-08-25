В июле россияне скупали Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Maybach

Самый внушительный рост показали такие марки, как Rolls-Royce и Bentley — они нарастили продажи на 64,7% и 12%, соответственно. На четверть прибавил Mercedes-Maybach. А вот другие бренды ушли «в минус»: видимо, из-за закрытых на карантин заводов дилерам было просто нечем торговать… У Ferrari — −50%, у Lamborghini — −31,6%, у Maserati — −25%. Но хуже всех выступил Aston Martin: в прошлом месяце не было реализовано ни одного «британца».

Mercedes-Maybach S-класса, которых купили 40 штук, остается самой популярной моделью в сегменте сверхдорогих авто. По итогам июля на долю длиннобазного седана пришлось больше трети этого рынка. В тройку лидеров также попали двухдверка Bentley Continental GT и кроссовер Rolls-Royce Cullinan — обе модели разошлись одинаковым тиражом по 15 штук каждая. Такую статистику приводит агентство «Автостат».

Но не спешите завидовать миллионерам: в кризис машины скупают не только они. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», сейчас дилеры жалуются на острый дефицит даже бюджетных моделей! Притом дефицит, похоже, может затянуться — уж слишком много народу ринулось в автосалоны. И вообще, богатые тоже плачут: недавно выяснилось, что Bentley Bentayga за 15 000 000 рублей может истекать бензином, как совковые «Жигули».