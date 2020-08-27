Mercedes-Benz S-класса и другие модели, которые разбивают «в тотал»

В печальном списке следом за S-классом следуют Opel Astra и Porsche Cayenne. Неожиданное соседство, не правда ли? Чуть менее часто «тоталят» Mercedes-Benz E-класса и Audi A6. А вот BMW вдруг оказались за пределами ТОП-5: «тройка» и «пятерка» идут на шестом и седьмом местах. А замыкают рейтинг самых «тоталоопасных» моделей Audi A4, Skoda Yeti и… Datsun mi-DO. Этой статистикой поделилась страховая компания «Согласие».

Комментировать этот рейтинг, составленный по итогам первого полугодия, очень непросто. Часто ли вы видели намотанный на столб Mercedes S-класса? Есть ощущение, что «Кайены» и «Гелики» встречаются в таком состоянии куда чаще, чем представительский седан. Но статистика есть статистика. А значит, для владельцев больших немецких авто страховка каско будет стоить дороже.