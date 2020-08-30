Туристы не могут выбраться из Сочи из-за многочасовых пробок

Причиной пробок стал массовый отъезд отдыхающих с черноморских курортов: родители спешат вернуться домой перед Днем знаний. По данным ФКУ Упрдор «Черноморье», пиковые нагрузки на трассу наблюдаются вот уже неделю. Автомобилисты жалуются на огромную пробку на выезде из Центрального района Сочи в Лазаревский район. Не менее серьезный затор наблюдается в Туапсинском районе. Десятибальные пробки зафиксированы возле Дагомыса и поселка Лоо.

По данным Упрдор «Черноморье», трасса А-147 рассчитана на 6 000 машин. Правда, в последние дви по ней ежедневно проезжают 46 000 автомобилей, следовательно, трасса перегружена на 700%. Поток транспорта снижается к вечеру и ночью — в темное время суток пробок практически нет, отмечает портал «Южный автомобиль». Логично предположить, что уже 31 августа ситуация станет легче.

Добавим, что опрос посетителей портал «АвтоВзгляд» показал, что большинство из них совсем не в восторге ни от летнего отдыха на черноморском побережье, ни от необходимости платить деньги за возможность доехать туда на собственном автомобиле. Вот только всемирная коронавирусная истерия практически не оставила выбора любителям пляжного отдыха…