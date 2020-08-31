Один из регионов России решил отказаться от бензиновых и дизельных авто

- В течение ближайших десяти лет мы планируем полностью отказаться от бензина и дизельного топлива и ездить только на электричестве, электрических моторах и газомоторном топливе. Это наша цель — мы идем к экологически чистым островам, — заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Правда, как людей будут пересаживать на экологически чистый транспорт, не очень понятно. Сейчас в регионе всего лишь… 85 электромобилей. Их владельцам до 2022 года предоставляют 50-процентную скидку при оплате транспортного налога. На этом льготы и преференции заканчиваются. Что не мешает чиновникам делать громкие заявления по поводу скорой победы «электричек» и «газомоторов» над «грязными» ДВС на бензине и дизтопливе.