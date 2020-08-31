Скандальная фотомодель Олеся Малибу назвала Ефремова убийцей и потребовала заплатить семье погибшего в ДТП

По любопытному сценарию развернулась драма возле здания суда перед началом очередного заседания по делу о резонансном ДТП с участием Михаила Ефремова. Телеведущего, напомним, обвиняют в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» и по ч.2 ст. 264 УК РФ ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Так, широко известная в узких кругах Олеся Малибу решила воспользоваться шумихой вокруг ефремовской аварии, чтобы напомнить о себе любимой. Модель потребовала от подсудимого избавиться от дорогостоящего имущества, передав «все свои деньги несчастной семье».