Скандальная фотомодель Олеся Малибу назвала Ефремова убийцей и потребовала заплатить семье погибшего в ДТП

По любопытному сценарию развернулась драма возле здания суда перед началом очередного заседания по делу о резонансном ДТП с участием Михаила Ефремова. Телеведущего, напомним, обвиняют в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» и по ч.2 ст. 264 УК РФ ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Так, широко известная в узких кругах Олеся Малибу решила воспользоваться шумихой вокруг ефремовской аварии, чтобы напомнить о себе любимой. Модель потребовала от подсудимого избавиться от дорогостоящего имущества, передав «все свои деньги несчастной семье».
– Он безответственный человек, он садится пьяным за руль, чтобы просто кого-то убить, — недвусмысленно охарактеризовала Михаила Ефремова шоу-модель Олеся Малибу.
Между тем, толпа фанатов выкрикивала лозунги в пользу невиновности артиста в той злополучной аварии. А актер Никита Джигурда даже зачитал результаты независимой экспертизы, вроде бы подтверждающие факт того, что видео смертельного ДТП с участием Ефремова является «фейковым».