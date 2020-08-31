Скандальная фотомодель Олеся Малибу назвала Ефремова убийцей и потребовала заплатить семье погибшего в ДТП

Фото: АвтоВзгляд
Модель Олеся Малибу, известная своим участием в пикантных фотосессиях и проекте «Дом-2», прилюдно назвала актера Михаила Ефремова убийцей, который сознательно сел пьяным за руль автомобиля, чтобы угробить жизнь другого участника скандальной аварии. Шоу-дива считает, что артист обязан заплатить за смерть человека, продав все свои квартиры.

По любопытному сценарию развернулась драма возле здания суда перед началом очередного заседания по делу о резонансном ДТП с участием Михаила Ефремова. Телеведущего, напомним, обвиняют в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» и по ч.2 ст. 264 УК РФ ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Так, широко известная в узких кругах Олеся Малибу решила воспользоваться шумихой вокруг ефремовской аварии, чтобы напомнить о себе любимой. Модель потребовала от подсудимого избавиться от дорогостоящего имущества, передав «все свои деньги несчастной семье».

Фото: https://www.instagram.com/monashkaoo/

– Он безответственный человек, он садится пьяным за руль, чтобы просто кого-то убить, — недвусмысленно охарактеризовала Михаила Ефремова шоу-модель Олеся Малибу.

Между тем, толпа фанатов выкрикивала лозунги в пользу невиновности артиста в той злополучной аварии. А актер Никита Джигурда даже зачитал результаты независимой экспертизы, вроде бы подтверждающие факт того, что видео смертельного ДТП с участием Ефремова является «фейковым».

штрафы, суд, лишение прав, водительское удостоверение, ущерб, возмещение ущерба, авария, ДТП, прокуратура
31 августа 2020
4947