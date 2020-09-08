Российские АЗС лишатся лазейки торговать печным топливом вместо автомобильного

Между тем, топливом для печей и судов действительно часто заправляют коммерческую технику: такая «солярка» стоит дешевле, но отличается убойным содержанием серы. Это вредит экологии и вдобавок мгновенно убивает современные системы питания дизельных двигателей. В свой автомобиль заливать такой суррогат противопоказано, а вот сэкономить, залив «бодягу», в рабочую машину решаются многие наемные водители.

Кроме того, мелкие АЗС часто грешат тем, что подмешивают копеечное горючее в качественное дизтопливо.

Вот только не очень понятно, зачем именно Минпромторгу понадобилось прописывать прямой запрет для АЗС. И так ведь ясно, что печное и судовое топливо не отвечает никаким требованиям, и его на АЗС быть не должно… Но, видимо, российский бизнес игнориует элементарную логику, поэтому для него приходится уточнять все «в лоб».