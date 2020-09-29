Ножи и туфельки: что чаще всего забывают пассажиры в такси

Каждую неделю служба поддержки сервиса «Ситимобил» получала до полутора тысяч сообщений о вещах, забытых в такси. Этим летом, с мая по август, в такси чаще всего оставляли зонты (36%), кошельки (34%) и электронные сигареты (33%). Также, выходя из машины, люди довольно часто не забирали самокаты (20%) и предметы одежды (25%) — куртки, кофты, шляпы, туфли, перчатки и даже шарфы и варежки.

В порядке вещей оставить на кресле зарядные устройства, беспроводные наушники, дорогостоящие смартфоны и ноутбуки. А вот чемоданы, футляры и книги, папки и портфели люди забывают реже.

Иногда пассажиры после поездки разыскивают странные предметы — например, заточку и ножницы. Но если клиент действительно оставил любой из этих предметов в такси, то есть шанс, что его вернут владельцу.