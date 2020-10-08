Почему пенсионеры-водители ездят лучше молодых

Чтобы сделать опреленные выводы, американские исследователи взяли статистику на 100 000 водителей, а затем рассчитали количество аварий на милю пройденного пути для всех возрастных групп. В итоге выяснилось, что пожилые автомобилисты попадают в серьезные аварии гораздо реже, нежели водители среднего возраста!

Так, с 1997-го по 2018 год количество ДТП со смертельным исходом для водителей, старше 70 лет упало на 43%, а для водителей, которым от 35 до 54 лет, падение составило только 21%. По мнению авторов исследования, за это надо сказать спасибо развитию медицины, а также более безопасным машинам.

Так что для России эти выводы неактуальны: про нашу медицину и родной автопром надо говорить хорошо или не говорить вообще…