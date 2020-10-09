Российские таксисты рассказали, что их больше всего раздражает в пассажирах

Как показали результаты опроса сервиса «Ситимобил», помимо оставленного в автомобиле мусора водителей такси также раздражает, когда пассажиры грубо общаются (32%), указывают дорогу или комментируют каждое действие (33%). Замыкают список опаздания клиентов (25%), а также их громкие разговоры по телефону (4%).

Что касается еды, то больше всего таксисты не любят, когда пассажиры поглощают в машине бургеры, шаурму или любые другие блюда с соусами, которые могут испачкать салон (48%).

Еще четверть опрошенных высказались против того, чтобы в авто ели чипсы, сухарики, семечки и другие снеки — от них остаются крошки. И даже странно, что в итогах опроса нет ни слова про курение…