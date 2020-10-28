Штрафовать за парковку машин на газонах будут местные власти

Отказ от идеи детально прописать в обновленном КоАП РФ нарушения в сфере благоустройства, а так же и то, что в нем не будет нашумевших в ходе общественного обсуждения статей, наказывающих за хранение автохлама во дворе, сосульки на крышах, мусор в неположенном месте и т. п., вряд ли можно назвать победой здравого смысла под давлением общественности, которая в штыки встретила минувшей зимой первую версию поправок в Кодекс.

Проблема в том, что так называемая гибкая схема, вследствие реализации которой в КоАП останется одна статья, наказывающая за нарушение правил благоустройства (а сами правила власти на местах будут устанавливать по своему усмотрению), скорее всего, учитывая российские реалии, вместо блага станет поводом для очередного произвола чиновников и создания избыточных (а иногда — и откровенно маразматичных) требований к автомобилистам.

По мнению чиновников Минюста, в каждом регионе своя специфика, которую невозможно предусмотреть в федеральном законе в качестве единой нормы для страны. Поэтому право принимать решение — запрещать или разрешать парковку на газонах (напомним, что самого определения «газон» у нас толком до сих пор не существует) — надо отдать местным властям. Фиксировать же подобные нарушения будут автоматические камеры.