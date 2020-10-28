Штрафовать за парковку машин на газонах будут местные власти

Отказ от идеи детально прописать в обновленном КоАП РФ нарушения в сфере благоустройства, а так же и то, что в нем не будет нашумевших в ходе общественного обсуждения статей, наказывающих за хранение автохлама во дворе, сосульки на крышах, мусор в неположенном месте и т. п., вряд ли можно назвать победой здравого смысла под давлением общественности, которая в штыки встретила минувшей зимой первую версию поправок в Кодекс.
Проблема в том, что так называемая гибкая схема, вследствие реализации которой в КоАП останется одна статья, наказывающая за нарушение правил благоустройства (а сами правила власти на местах будут устанавливать по своему усмотрению), скорее всего, учитывая российские реалии, вместо блага станет поводом для очередного произвола чиновников и создания избыточных (а иногда — и откровенно маразматичных) требований к автомобилистам.
По мнению чиновников Минюста, в каждом регионе своя специфика, которую невозможно предусмотреть в федеральном законе в качестве единой нормы для страны. Поэтому право принимать решение — запрещать или разрешать парковку на газонах (напомним, что самого определения «газон» у нас толком до сих пор не существует) — надо отдать местным властям. Фиксировать же подобные нарушения будут автоматические камеры.
– Очень жаль, что чиновники не слышат ни общественность, ни голос здравого смысла, — заявил порталу «АвтоВзгляд» эксперт по системам фото- и видеофиксации, член рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Григорий Шухман. — Мы еще в весной на совместном круглом столе с Минюстом сформулировали и предложили закрепить в нормативно-правовом акте в ранге Федерального закона понятия «автоматическая фиксация» и «газон», что уже давно просто жизненно необходимо, учитывая даже то, какие драконовские штрафы выписывают в Москве за парковку на чем угодно, что можно или очень хочется назвать газоном. К сожалению обсуждение этой важной темы вновь прошло кулуарно в Минюсте, без участия общественников, без представителей нашей рабочей группы, и мы видим печальный откат на прежние позиции: решено отказаться от внесения в Федеральный закон понятий, которые призваны ограничить произвольную трактовку и все таки наконец пояснить что такое газон и автоматическая фиксация. Отсутствие этих определений сегодня уже привело к целому ряду злоупотреблений на местах. И вот, в «новом» кодексе мы вновь возвращаемся к текущему удручающему положению, когда законопроекты написаны формально и в отрыве от реальности, и учитывают интересы только власти и правоприменителей, но никак не граждан и бизнеса…
Напомним, что в настоящий момент штраф за парковку на газоне может быть отменен в одном регионе, но признан правомерным в другом. Предложенная Минюстом модель развяжет местным властям руки и оснастит их действенным инструментом, позволяющим на законных основаниях вводить санкции против тех, кого власти назначат нарушителем.
С другой стороны — этот же инструмент может стать настоящим орудием пытки для автовладельцев, которым из-за отсутствия точности в определениях автоматической фиксации и все того же понятия «газон», по сути, можно будет выписывать штрафы «за просто так» или «какая разница за что».