Сразу несколько марок удивили результатами продаж в октябре

Один из рекордов поставил Ford Transit, который собирают на заводе в Татарстане. В октябре он нарастил армию поклонников на 57% по сравнению с октябрем прошлого года: своих владельцев нашли 1 647 новых грузовичков! Напомним, что сейчас гамма версий «Транзита» состоит из фургона, микроавтобуса и шасси.

В сегменте легковушек — свои чемпионы. Так, продажи Geely увеличились на 119% — дилеры передали клиентам 2016 машин. Бестселлером ожидаемо оказался кроссовер Atlas, который разошелся тиражом 988 экземпляров. Хотя его уверенно нагоняет более компактный Coolray: в руки клиентов ушло 857 автомобилей.

Также результаты октября поспешил обнародовать АВТОВАЗ. В октябре было отгружено 37 030 автомобилей, включая внедорожники LADA Niva. Это не просто больше прошлогоднего показателя на 22,5%, а вообще абсолютный рекорд по количеству проданных автомобилей в месяц! Последний раз машины из Тольятти расходили так бойко в докризисном октябре 2014 года — тогда пристроили 37 788 «Лад».

Тройка лидеров по продажам осталась прежней: это Granta, Vesta и Largus. Притом последний в начале следующего года переживет большое обновление, о котором портал «АвтоВзгляд» расскажет совсем скоро.

А сейчас мы рекомендуем оценить наш спецпроект, посвященный автомобилям Geely. Это интересно, ведь продукция марки колоссально прибавила в качестве, а в ряде случаев даже превзошла изделия японского автопрома.