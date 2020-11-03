Сразу несколько марок удивили результатами продаж в октябре

Фото: Sollers-Ford.
В октябре продавцы новых машин снова встречали толпы покупателей. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», сразу несколько марок похвастались если не рекордным, то очень высоким уровнем продаж.

Один из рекордов поставил Ford Transit, который собирают на заводе в Татарстане. В октябре он нарастил армию поклонников на 57% по сравнению с октябрем прошлого года: своих владельцев нашли 1 647 новых грузовичков! Напомним, что сейчас гамма версий «Транзита» состоит из фургона, микроавтобуса и шасси.

В сегменте легковушек — свои чемпионы. Так, продажи Geely увеличились на 119% — дилеры передали клиентам 2016 машин. Бестселлером ожидаемо оказался кроссовер Atlas, который разошелся тиражом 988 экземпляров. Хотя его уверенно нагоняет более компактный Coolray: в руки клиентов ушло 857 автомобилей.

Также результаты октября поспешил обнародовать АВТОВАЗ. В октябре было отгружено 37 030 автомобилей, включая внедорожники LADA Niva. Это не просто больше прошлогоднего показателя на 22,5%, а вообще абсолютный рекорд по количеству проданных автомобилей в месяц! Последний раз машины из Тольятти расходили так бойко в докризисном октябре 2014 года — тогда пристроили 37 788 «Лад».

Тройка лидеров по продажам осталась прежней: это Granta, Vesta и Largus. Притом последний в начале следующего года переживет большое обновление, о котором портал «АвтоВзгляд» расскажет совсем скоро.

А сейчас мы рекомендуем оценить наш спецпроект, посвященный автомобилям Geely. Это интересно, ведь продукция марки колоссально прибавила в качестве, а в ряде случаев даже превзошла изделия японского автопрома.

автопродажи, авторынок
3 ноября 2020
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