МВД начала облавы на машины с флагами Азербайджана

Фото: atributia.ru.
Колонны машин с национальными флагами Азербайджана накануне были замечены во многих городах России. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», главк МВД приказал полицейским задерживать участников таких «автопробегов».

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что город Шуши в Нагорном Карабахе перешел под контроль Баку. И хотя Министерство обороны Армении позднее опровергло сообщение о сдаче города, это не помешало азербайджанской диаспоре шумно отпраздновать «взятие» очередного рубежа.

По данным портала «АвтоВзгляд», громкие заезды автомобилей с азербайджанскими и турецкими флагами прошли, как минимум, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Саратове. Одновременно появилась информация, что МВД намерено жестко присекать подобные акции.

Так, по собственной информации Telegram-канал Baza, полиция намерена задерживать водителей и пассажиров машин, из которых торчат национальные флаги. При этом граждан других государств обещают отправлять в центры временного содержания мигрантов, чтобы затем оперативно отправлять на родину (разумеется, при наличии на то соответствующих оснований).

Эти же сведения подтверждает сетевое издание «Царьград». Как уточняют журналисты, в Москве ГИБДД, полиция и Росгвардия действительно отлавливают наиболее активных участников «азербайджанского празднества». Официальные источники пока никак не комментируют ситуацию.

    ГИБДД, рейд, скандал
    9 ноября 2020
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