МВД начала облавы на машины с флагами Азербайджана

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что город Шуши в Нагорном Карабахе перешел под контроль Баку. И хотя Министерство обороны Армении позднее опровергло сообщение о сдаче города, это не помешало азербайджанской диаспоре шумно отпраздновать «взятие» очередного рубежа.

По данным портала «АвтоВзгляд», громкие заезды автомобилей с азербайджанскими и турецкими флагами прошли, как минимум, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Саратове. Одновременно появилась информация, что МВД намерено жестко присекать подобные акции.

Так, по собственной информации Telegram-канал Baza, полиция намерена задерживать водителей и пассажиров машин, из которых торчат национальные флаги. При этом граждан других государств обещают отправлять в центры временного содержания мигрантов, чтобы затем оперативно отправлять на родину (разумеется, при наличии на то соответствующих оснований).

Эти же сведения подтверждает сетевое издание «Царьград». Как уточняют журналисты, в Москве ГИБДД, полиция и Росгвардия действительно отлавливают наиболее активных участников «азербайджанского празднества». Официальные источники пока никак не комментируют ситуацию.