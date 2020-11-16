Из-за электронного ПТС возникли проблемы с ввозом японских автомобилей

С момента полной отмены «бумажных» ПТС и внедрения ЭПТС на владивостокской таможне был оформлен ввоз крайне малого количества импортных авто. Таможенный склад полностью забит транспортными средствами, ожидающими окончания оформления. Машинами стоят даже в проходах. Прибывающие из-за рубежа автомобили к нынешнему моменту уже негде, сообщает «Дром.ру».

— Для получения ЭПТС нужен объемный пакет документов: карточка учета транспортного средства, коносамент, фото машины со всех сторон с читаемыми номерами агрегатов и шильдиками, документы собственника. Они поступают в систему, а дальше техподдержка оператора — АО «ЭПТС» начинает сверять их вручную. Представляете, сколько времени уйдет хотя бы на десять автомобилей? А их сотни, — цитирует издание свои источники во Владивостоке.

Напомним, что оператором ЭПТС является АО «Электронный паспорт». При оформлении ввоза машины в Россию, отечественная таможня обменивается с ним сведениями о транспортном средстве в электронном виде. Таможенники, не оформляю электронный ПТС, а получаю его в готовом виде от «Электронного паспорта».

Заметим также, что в сообщениях о ситуации на владивостокской таможне не уточняется, о проблемах ввоза каких именно машин идет речь. Портал «АвтоВзгляд» предполагает, что скорее всего, имеются в виду сложности с ЭПТС на праворульные машины из Японии.