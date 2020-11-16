Росстандарт придумал, как охватить проверками большое количество АЗС

С помощью экспресс-теста эксперты смогут проводить анализ дизтоплива «на месте», не привлекая лабораторное оборудование. Для этого будет использоваться химический индикатор, который поменяет цвет, если массовая доля серы превышает установленную норму (сейчас это 10 мг/кг).

Как отметили представители Росстандарта, нарушения «по массовой доле серы» — самый распространенный проступок со стороны российских АЗС. С января по сентябрь контролирующими органами было зафиксировано 49 таких случаев.

Как напоминает портал "АвтоВзгляд', повышенное содержание серы в топливе сильно вредит двигателю. В частности, при взаимодействии с водными парами образуется серная и сернистая кислоты, которые провоцируют коррозию.

Кстати, в связи с наступлением первых холодов полезно знать, как быстро отличить летнее дизтопливо от зимнего прямо на АЗС. А еще полезно знать, как своими силами улучшить морозостойкость солярки.