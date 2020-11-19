Власти Москвы снова высказались за отмену «бесплатных» 20 км/ч

По информации господина Ликсутова, больше половины смертей на дорогах происходит из-за серьезного превышения скорости. А значит так называемый нештрафуемый порог скорости нужно снижать с 20 до 10 км/ч. При этом заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта подчеркнул: в городах такая мера позволит сберечь множество жизней.

Еще одно предложение от столичного чиновника — штраф за опасное вождение. И если по первому вопросу ГИБДД выступает категорически против, то наказание за дерзкую езду российские гаишники пытаются продвинуть вот уже четыре года подряд. Но безуспешно.

Так что ничего принципиально нового глава Дептранса Москвы не предложил. Может быть, это и к лучшему: московские автомобилисты могут спать спокойно, не опасаясь, что завтра против них введут новые штрафы и ограничения. Во всяком случае, нам хочется в это верить.

А вот любителей «средств индивидуальной мобильности», похоже, ждет неожиданное закручивание гаек. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», в наши ПДД скоро будет внедрена большая порция поправок, которые пропишут правила езды для пользователей электросамокатов, моноколес и прочих сегвеев.