Нелегальные газовые заправки — новая проблема для России

Этой осенью представители Независимого топливного союза (НТС) провели серию рейдов по заправкам, торгующих сжиженным углеводородным газом. Итоги проверок ввергли экспертов в шок: часть АГНКС работают с серьезными нарушениями требований безопасности, а некоторые станции вообще существуют без необходимых на то документов!

Масштабы бедствия ужасающе велики: по данным НТС, из пяти тысяч газовых заправок в России несколько сотен функционируют «под черным флагом». И это — бомбы замедленного действия, которые могут рвануть — в прямом смысле этого слова — в любой момент.

Только представьте: одна только прокуратура Волгоградской области, проведя внеплановые рейды по АГНКС, насчитала 450 нарушений. А каждое нарушение при работе с такой опасной субстанцией, как газ — это потенциальные погибшие и пострадавшие. Между тем, проверять газгольдеры специалисты соответствующих органов в этом году не планируют — на время пандемии наше правительство, руководствуясь исключительно благими намерениями, установило мораторий на проведение плановых инспекций. И это ровно тот случай, когда благими намерениями вымощена дорога в ад…

Логично предположить, что мораторий здорово увеличит количество «контрафакта» и на АЗС. И это перечеркнет позитивную стаститику последних пяти лет, за которые доля контрафактного бензина и дизтоплива на российских АЗС упала с 20% до 8,9%.