Почему зимой так часто горят автомобили во время парковки

Автомобиль в России так и не перестал быть символом богатства, а для большинства Россиян до сих пор является самой дорогой и долгожданной покупкой в жизни. Сокровище у нас любят и берегут, однако в один «черный» день каждый может обнаружить у собственного подъезда сгоревший остов. Случайность? Хулиганы? Проводка? Пугающе регулярным становится этот сюжет в городских дворах и на парковках по всей стране. Откуда же взялась злополучная искра?
Заброшенный «рыдван» или припаркованный на газоне представитель престижного класса действительно может погибнуть в пламени народного гнева. Вспыльчивый характер, подогретый до взрыва «горячительным», способствует непрогнозируемому выбросу негатива, коим сейчас богат каждый. Но кому вдруг «наступил на больную мозоль» семейный универсал или бюджетный седан, что стоит по разметке? Ладно бы один двор или даже район, осень для психически нестабильных граждан — тяжелое время. Но чтобы по всей стране?
Конечно, немалую роль в этой печальной статистике играет любовь россиян к хранению под капотом тряпок, перчаток и осенних листьев. Любая протечка топлива, да и просто раскаленный коллектор может стать причиной пожара. Но не ключевой. Гораздо серьезнее сказывается на количестве возгораний обилие на рынке различных копий и китайских аналогов известных моделей предпусковых подогревателей.
Фирменные станции подогрева двигателя и салона, хоть и стали намного доступнее за последние годы, по карману далеко не каждому. А садиться в теплый автомобиль с прогретым мотором даже в студеное зимнее утро хочется всем. Вот и бросились россияне скупать поделки на известной барахолке: выглядят красиво, производители бьют кулаком в грудь и рассказывают про «переплату за бренд», так зачем же отдавать «кровные», когда можно купить с дисконтом? Судите сами: самый бюджетный Webasto обойдется в 30 000 рублей, а модель «по интереснее» — 40 000 — 45 000 рублей. Китайцы же предлагают «тоже самое» за 5000 — 7000. Разница налицо!
Однако при установке подобного устройства стоит помнить, что «печка» подключается напрямую к бензобаку, работает автономно, а любая ошибка при сборке или установке может привести к фонтану бензина в подкапотном пространстве. За искрой дело не встанет. Так, во дворах появляются «факелы», которые могут не только полностью уничтожить автомобиль «самоделкина», но и существенно повредить соседние. Без «стекших фар» не обойдется, а ведь комплект оптики на современную машину может стоить по несколько сотен тысяч. Стоит экономия такого риска? Про собственный сгоревший автомобиль так и вовсе умолчим.
Комфорт в салоне, мягкий и стабильный пуск двигателя — желанная опция, но экономить на такой доработке нельзя. Более того, это смертельно опасно. Поэтому возжелав сделать личную машину лучше, нужно найти в себе силы и по карманам средства не только на покупку качественного прибора, но и на установку в сертифицированном сервисе, где «инсталляцию» проведут профессионалы.