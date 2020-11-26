Почему зимой так часто горят автомобили во время парковки

Автомобиль в России так и не перестал быть символом богатства, а для большинства Россиян до сих пор является самой дорогой и долгожданной покупкой в жизни. Сокровище у нас любят и берегут, однако в один «черный» день каждый может обнаружить у собственного подъезда сгоревший остов. Случайность? Хулиганы? Проводка? Пугающе регулярным становится этот сюжет в городских дворах и на парковках по всей стране. Откуда же взялась злополучная искра?

Заброшенный «рыдван» или припаркованный на газоне представитель престижного класса действительно может погибнуть в пламени народного гнева. Вспыльчивый характер, подогретый до взрыва «горячительным», способствует непрогнозируемому выбросу негатива, коим сейчас богат каждый. Но кому вдруг «наступил на больную мозоль» семейный универсал или бюджетный седан, что стоит по разметке? Ладно бы один двор или даже район, осень для психически нестабильных граждан — тяжелое время. Но чтобы по всей стране?

Конечно, немалую роль в этой печальной статистике играет любовь россиян к хранению под капотом тряпок, перчаток и осенних листьев. Любая протечка топлива, да и просто раскаленный коллектор может стать причиной пожара. Но не ключевой. Гораздо серьезнее сказывается на количестве возгораний обилие на рынке различных копий и китайских аналогов известных моделей предпусковых подогревателей.