Как самому быстро разморозить бачок омывателя прямо возле дома

Как же быть водителю, которому позарез требуется своими силами оживить скованную льдом систему очистки стекол? Проверенный способ — использовать концентрат зимней омывающей жидкости. Заливаешь его (не разбавляя) в бачок и ждешь, пока спирт, из которого он преимущественно состоит, постепенно растворит лед. В этом методе есть два слабых места. Во-первых, концентрат уже должен быть в твоем распоряжении. А во-вторых, процесс такой разморозки отнюдь не быстрый.
Еще один вариант заключается в демонтаже бачка со льдом и отогревании его в домашнем тепле. Этот совет выполним лишь в том случае, если доступ к интересующему нас узлу прост. Но у многих моделей авто бачок, например, располагается в переднем крыле и добраться до него можно, лишь предварительно сняв эту кузовную деталь. Выполнить подобные операции на морозе готов далеко не каждый человек даже из числа граждан, общающихся с техникой «на ты».
Однозначно проще использовать для разморозки льда теплый воздух, идущий от работающего двигателя авто. Но он, как известно, норовит зимой быстро улетучиться из моторного отсека. Чтобы тепло не уходило, всю «морду» машины нужно укутать плотной тканью типа брезента.
Это достаточно быстрый метод разморозки бачка. Но только крайне не эффективный, если последний, как уже упоминалось выше, встроен в крыло легковушки. В этом случае придется прибегнуть к самому радикальному методу — с помощью горячей воды.
Подойдет обычная, из-под крана, ничего кипятить не нужно. Для удобства лучше использовать подходящего размера «воронку». Набираем ведро воды, тащим его к машине, вставляем припасенную заранее «воронку» в горловину бачка и начинаем потихоньку лить в нее водицу из ведра. Поначалу она туда особо течь не захочет — будет мешать лед в бачке. Не переживайте, что влага попадет прямо в подкапотное пространство. Вода под капотом — не проблема: для самоуспокоения представьте, что тут творится во время сильного ливня. Зато заливаемая нами в бачок горячая вода начнет потихоньку размывать лед. Этот метод можно назвать одним из самых эффективных: на удаление льда из стандартного 4-литрового бачка омывателя обычно хватает пары ведер горячей воды.
Главное потом — как можно быстрее выбрызгать ее, залить «незамерзайку» и прогнать последнюю через все трубки и форсунки системы — чтобы лед не образовался в них.