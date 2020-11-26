Как самому быстро разморозить бачок омывателя прямо возле дома

Как же быть водителю, которому позарез требуется своими силами оживить скованную льдом систему очистки стекол? Проверенный способ — использовать концентрат зимней омывающей жидкости. Заливаешь его (не разбавляя) в бачок и ждешь, пока спирт, из которого он преимущественно состоит, постепенно растворит лед. В этом методе есть два слабых места. Во-первых, концентрат уже должен быть в твоем распоряжении. А во-вторых, процесс такой разморозки отнюдь не быстрый.

Еще один вариант заключается в демонтаже бачка со льдом и отогревании его в домашнем тепле. Этот совет выполним лишь в том случае, если доступ к интересующему нас узлу прост. Но у многих моделей авто бачок, например, располагается в переднем крыле и добраться до него можно, лишь предварительно сняв эту кузовную деталь. Выполнить подобные операции на морозе готов далеко не каждый человек даже из числа граждан, общающихся с техникой «на ты».

Однозначно проще использовать для разморозки льда теплый воздух, идущий от работающего двигателя авто. Но он, как известно, норовит зимой быстро улетучиться из моторного отсека. Чтобы тепло не уходило, всю «морду» машины нужно укутать плотной тканью типа брезента.