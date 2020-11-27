Москвич построил дешевую и огненную «русскую Tesla» из комплектующих «Алиэкспресса»

Вот только автору идеи не хватило аккуратности при реализации проекта. Собрав бокс для аккумуляторов из стальных уголков, пионер электромобильного движения обклеил конструкцию тканой изолентой, однако этого оказалось недостаточно, чтобы защитить батареи от металлических заусенцев. Поэтому одна из ячеек оказалась протерта и в итоге взорвалась.

Заменив несколько пострадавших ячеек, Владимир не стал тщательно проверять остальные. А поставив после ремонта машину на зарядку, владелец самодельного электромобиля лег спать. Проснулся он от того, что под окном полыхал тот самый Nissan… (К слову, для зарядки аккумуляторов москвич просто вытаскивал из окна удлинитель, что тоже не слишком безопасно.)

Любопытно, что внезапный пожар не расстроил «нашего Маска» — следующим летом он планирует взяться за постройку следующей «батарейной» машины. Как говорится, безумству храбрых…

К слову, продукция самого Илона Маска тоже далека от совершенства. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», Tesla отзывает более 9500 электромобилей из-за отрывающейся крыши.