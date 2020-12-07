Geely стала китайской маркой №1 в России, обогнав Haval и Chery

За последний месяц осени дилеры Geely передали клиентам 2015 машин. Для сравнения: Haval сумел продать только 1628 автомобилей, а Chery — 1497 кроссоверов. Это следует из результатов, опубликованных Ассоциацией европейского бизнеса.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», самым востребованным Geely на нашем рынке оказался городской кроссовер Coolray — его выбрали 1139 человек. А вот Geely Atlas разошелся тиражом 667 экземпляров, хотя до этого носил статус бестселлера.

А еще линейку моделей этой китайской марки пополнил премиу-кроссовер Tugella. Он только-только выходит на рынок, но портал «АвтоВзгляд» уже успел вычислить его достоинства и недостатки.