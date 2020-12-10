В Подмосковье мужчина разбил топором 12 автомобилей

Прибывшим на место стражам порядка удалось задержать злоумышленника. Им оказался 41-летний уроженец Пензенской области. Отмечается, что мужчина был неоднократно судим. У него нашли нож и топор, которым он и разбивал стекла.

«По данному факту следователем Следственного управления МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ Умышленные уничтожение или повреждение имущества», — рассказала Петрова.

Выясняются и мотивы его поступка. В ведомстве уверены, что бывший сиделец повредил машины из хулиганских побуждений. Сейчас он заключен под стражу.