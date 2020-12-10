В Сети показали неожиданный «Запорожец-965»

По замыслу разработчика, в новом поколении «Запорожец» станет представителем класса «В», так как его длина — 3825 мм. Посадочная формула заявлена как «2+2», то есть на заднем диване смогут разместиться только двое детей.
При этом дизайнер хотел сохранить «ощущение» того самого «горбатого», подогнав старые формы под современные реалии. На наш взгляд, вышло достаточно достоверно.
Добавим, что этот проект — частная фантазия. Никакого конвейерного воплощения нарисованной машины не будет — это лишь своеобразный подарок ко дню рождения «зазика». К слову, конкретная дата именин среди историков вызывает споры, ведь отчеты, что завод «Коммунар» (будущий ЗАЗ) начал серийный выпуск модели 965, отправлялись в Москву 18 июля, 30 октября и 22 ноября 1960-го.
Что касается теперешнего положения Запорожского автозавода, то три последних года он простоял без работы. Однако некоторое время назад внезапно ожил: с модернизированного конвейера начали сходить LADA Vesta, LADA Largus и Lada XRAY, а также кроссоверы Renault Arkana.
Впрочем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», депутаты Верховной Рады считают, что лучше бы завод бездействовал и дальше, нежели делал российские автомобили. Они уже направили обращение премьер-министру Денису Шмыгалю, требуя немедленно остановить производство.
И возвращаясь к концепту возрожденного «Запорожца». Также Роман Прядько представил второе поколение «Москвича-2140». По итогу вышел классический трехобъемный седан, образ которого буквально соткан из ностальгических ретромотивов.