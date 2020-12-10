В Сети показали неожиданный «Запорожец-965»

Добавим, что этот проект — частная фантазия. Никакого конвейерного воплощения нарисованной машины не будет — это лишь своеобразный подарок ко дню рождения «зазика». К слову, конкретная дата именин среди историков вызывает споры, ведь отчеты, что завод «Коммунар» (будущий ЗАЗ) начал серийный выпуск модели 965, отправлялись в Москву 18 июля, 30 октября и 22 ноября 1960-го.

Что касается теперешнего положения Запорожского автозавода, то три последних года он простоял без работы. Однако некоторое время назад внезапно ожил: с модернизированного конвейера начали сходить LADA Vesta, LADA Largus и Lada XRAY, а также кроссоверы Renault Arkana.

Впрочем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», депутаты Верховной Рады считают, что лучше бы завод бездействовал и дальше, нежели делал российские автомобили. Они уже направили обращение премьер-министру Денису Шмыгалю, требуя немедленно остановить производство.

И возвращаясь к концепту возрожденного «Запорожца». Также Роман Прядько представил второе поколение «Москвича-2140». По итогу вышел классический трехобъемный седан, образ которого буквально соткан из ностальгических ретромотивов.