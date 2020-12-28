Деды Морозы уйдут в такси

С 25 декабря заработал специальный сайт, где каждый Дед Мороз может оставить заявку, а потом сесть за руль такси Uber при наличии водительского удостоверения и 3-летнего стажа вождения.

Акция «Вас ожидает Дед Мороз» пройдет в 6 крупных городах России — это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород. Увидеть водителя с бородой и в колпаке смогут клиенты, заказав поездки по тарифам UberX, Kids или Select.

Кстати, недавно Фонд «Общественное Мнение» опубликовал результаты опроса, посвященного рынку такси. Как оказалось, россияне не очень часто ездят на машинах с шашечками, притом обычно — «когда приспичит, по нужде, по крайней необходимости».