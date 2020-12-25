Чем опасна ESP в сильный снегопад

Прямая задача ESP– удержать машину на заданном курсе. Происходит это за счет борьбы с проскальзыванием колес по дорожному полотну. Среди инструментов для достижения этой цели у системы имеется возможность принудительно подтормаживать излишне раскрученное колесо или наоборот — разблокировать его в случае, когда оно идет юзом из-за слишком эффективно сработавших тормозных механизмов. Заметим, что ESP, фактически, выполняет еще и функции антиблокировочной системы (ABS) — помогая не терять контроль над машиной при торможении.

Кроме этого, ESP может вмешиваться в работу двигателя, принудительно «придушивая» его до холостых оборотов, чтобы, опять таки, колеса не раскручивались сильнее.

Так в каких же случаях ESP может стать не помощником, а провокатором аварии? Например, при сильном снегопаде, когда под колесами — то снежный накат, то рыхлый снег, то слякоть от противогололедных реагентов. В общем непредсказуемо скользко: где-то получится более-менее нормально рулить и тормозить, а где-то — словно по маслу едешь.

В таких условиях самая распространенная ситуация, в которой ESP вам не друг — резкое и неожиданное торможение впереди идущей машины при том, что у вас нет возможности ее объехать. Так бывает при плотном городском движении, когда водитель впереди идущего транспорта, к примеру, внезапно замечает пешехода, только приближающегося к «зебре», и решает срочно его пропустить.