Чем опасна ESP в сильный снегопад

Прямая задача ESP– удержать машину на заданном курсе. Происходит это за счет борьбы с проскальзыванием колес по дорожному полотну. Среди инструментов для достижения этой цели у системы имеется возможность принудительно подтормаживать излишне раскрученное колесо или наоборот — разблокировать его в случае, когда оно идет юзом из-за слишком эффективно сработавших тормозных механизмов. Заметим, что ESP, фактически, выполняет еще и функции антиблокировочной системы (ABS) — помогая не терять контроль над машиной при торможении.
Кроме этого, ESP может вмешиваться в работу двигателя, принудительно «придушивая» его до холостых оборотов, чтобы, опять таки, колеса не раскручивались сильнее.
Так в каких же случаях ESP может стать не помощником, а провокатором аварии? Например, при сильном снегопаде, когда под колесами — то снежный накат, то рыхлый снег, то слякоть от противогололедных реагентов. В общем непредсказуемо скользко: где-то получится более-менее нормально рулить и тормозить, а где-то — словно по маслу едешь.
В таких условиях самая распространенная ситуация, в которой ESP вам не друг — резкое и неожиданное торможение впереди идущей машины при том, что у вас нет возможности ее объехать. Так бывает при плотном городском движении, когда водитель впереди идущего транспорта, к примеру, внезапно замечает пешехода, только приближающегося к «зебре», и решает срочно его пропустить.
На скоростной дороге тоже можно оказаться в такой ситуации, когда машины и впереди, и по бокам. И тут вспыхивают «стопари» у передней! Все, что можно предпринять — только торможение. Но пользы от прожатой «в пол» педали тормоза мало — лишь скрежет колодок, растормаживаемых ESP. То есть, электроника сохраняет управляемость машины.
Но толку-то от нее: эффективного замедления все равно не происходит. В таких условиях опытные водители принимаются в как можно более высоком темпе жать и отпускать педаль тормоза — чтобы хоть на короткие моменты «пробить» монополию ESP, в которые колеса хоть как-то успевают уцепиться за дорожное полотно. Иногда этого хватает, чтобы не расколотить корму остановившегося впереди авто.
В подобных экстремальных дорожных ситуациях бывает так, что сманеврировать для уклонения от столкновения все-таки можно. Но чтобы успеть это сделать, приходится машину не тормозить, а напротив — ускорять. Вы понимаете это, поддаете газку, а ESP, почувствовав, что ведущие колеса посмели слегка побуксовать, немедленно «душит» двигатель. И в результате ваше авто все-таки попадает в аварию — спасибо ESP, позаботилась о безопасности!