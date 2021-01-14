В России готовят замену бумажных водительских «прав» на электронные

Фото: moscow.sm-news.ru.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал, что буквально через несколько месяцев в тестовом режиме будет запущено мобильное приложение, где будут «цифровые двойники» документов. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, что это такое.

Идея «цифрового двойника» означает, что гражданин сможет хранить на смартфоне паспорт, водительское удостоверение, ПТС и другие документы. Правда, господин Чернышенко не уточнил, готовы ли государственные учреждения — в первую очередь нас интересует ГИБДД — работать с электронными версиями бумаг.

Проще говоря: а что будет, если где-нибудь в глубинке водителя остановит инспектор ДПС, а у того на руках — лишь «цифровые» права?

Вообще, цифровизация в нашей стране откровенно буксует. Так, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планировало разработать и запустить приложение «Мобильный идентификатор» до 1 июля прошлого года. Однако правительство до сих пор не подписало никаких постановлений по этому поводу.

Между тем, электронные документы — это удобно. Каждый день сотни людей теряют паспорта, водительские удостоверения и кошельки, отправляя самих себя в длинную черную полосу. Восстанавливать бумаги — сущий ад. Но и различных мошенников, что пользуются чужой добродетелью, тоже хватает. Как же вести себя, если под ногами оказался чужой бумажник?

водительское удостоверение, проверка документов, ГИБДД
14 января 2021
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