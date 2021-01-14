В России готовят замену бумажных водительских «прав» на электронные

Идея «цифрового двойника» означает, что гражданин сможет хранить на смартфоне паспорт, водительское удостоверение, ПТС и другие документы. Правда, господин Чернышенко не уточнил, готовы ли государственные учреждения — в первую очередь нас интересует ГИБДД — работать с электронными версиями бумаг.

Проще говоря: а что будет, если где-нибудь в глубинке водителя остановит инспектор ДПС, а у того на руках — лишь «цифровые» права?

Вообще, цифровизация в нашей стране откровенно буксует. Так, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планировало разработать и запустить приложение «Мобильный идентификатор» до 1 июля прошлого года. Однако правительство до сих пор не подписало никаких постановлений по этому поводу.

Между тем, электронные документы — это удобно. Каждый день сотни людей теряют паспорта, водительские удостоверения и кошельки, отправляя самих себя в длинную черную полосу. Восстанавливать бумаги — сущий ад. Но и различных мошенников, что пользуются чужой добродетелью, тоже хватает. Как же вести себя, если под ногами оказался чужой бумажник?