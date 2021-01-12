Зачем бывалые автовладельцы рекомендуют подливать ацетон в топливный бак машины

Проблемы с качеством топлива и снижение его расхода всегда волновали автомобилистов. В некоторых регионах страны и по сей день посещение АЗС сродни лотерее. Повезет — двигатель без проблем заведется даже при сильном минусе. Не повезет — жди беды с топливной системой. Вот и выдумывает народ свои методы для улучшения характеристик бензина, добавляя в него различные жидкости. И одной из таких народных присадок является ацетон.

Ацетону приписывают поистине чудодейственные свойства. Например, если якобы залить в бак 350 мл этой жидкости (откуда такая точность?), то топливо АИ-92 можно превратить в АИ-95, повысив его октановое число. Не будем вдаваться в химию и прочие точные науки, но в качестве тезиса скажем, что это действительно так. Однако, как всегда, есть оговорки и куча разных «но».

Например, столь незначительный объем ацетона в баке на 60 литров будет иметь столь же незначительный эффект. И даже если довести дозу растворителя в бензине АИ-92 до 0,5 литра, октановое число топлива увеличится всего-то на 0,3 пункта. А потому, чтобы действительно превратить АИ-92 в АИ-95 потребуется более пяти литров ацетона на бак.