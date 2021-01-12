Зачем бывалые автовладельцы рекомендуют подливать ацетон в топливный бак машины

Проблемы с качеством топлива и снижение его расхода всегда волновали автомобилистов. В некоторых регионах страны и по сей день посещение АЗС сродни лотерее. Повезет — двигатель без проблем заведется даже при сильном минусе. Не повезет — жди беды с топливной системой. Вот и выдумывает народ свои методы для улучшения характеристик бензина, добавляя в него различные жидкости. И одной из таких народных присадок является ацетон.
Ацетону приписывают поистине чудодейственные свойства. Например, если якобы залить в бак 350 мл этой жидкости (откуда такая точность?), то топливо АИ-92 можно превратить в АИ-95, повысив его октановое число. Не будем вдаваться в химию и прочие точные науки, но в качестве тезиса скажем, что это действительно так. Однако, как всегда, есть оговорки и куча разных «но».
Например, столь незначительный объем ацетона в баке на 60 литров будет иметь столь же незначительный эффект. И даже если довести дозу растворителя в бензине АИ-92 до 0,5 литра, октановое число топлива увеличится всего-то на 0,3 пункта. А потому, чтобы действительно превратить АИ-92 в АИ-95 потребуется более пяти литров ацетона на бак.
Однако нужно понимать, что при стоимости 10-литровой канистры ацетона ГОСТа 2768−84 порядка 1900 рублей и цене АИ-92 порядка 42,59 рублей, конечная цена литра топлива в баке будет на семь с лишним рублей выше цены топлива АИ-98 на АЗС. Не кажется ли вам, что проще сразу заправлять свой автомобиль 98-м? Впрочем, если не рассказывать об этом соседу по гаражу, можно смело наслаждаться лаврами настоящего гуру в рамках своего гаражного кооператива. В конечном итоге, схема же рабочая, в отличии от утверждения, что ацетон способствует увеличению мощности и снижению расхода топлива.
Увы и ах, расход топлива, смешанного с ацетоном, гарантированно вырастает. Все дело в том, что теплотворные свойства ацетона существенно ниже, чем у бензина. А при сгорании ацетон выделяет примерно в полтора раза меньше энергии. Так о какой прибавке мощности может идти речь?
В качестве итога можно смело сказать, что ацетон в баке в малых количествах не улучшит и особо не ухудшит характеристики двигателя, равно как и не скажется ощутимо на октановом числе бензина. А лить его при каждой заправке выходит существенно дороже, чем изначально заправлять автомобиль бензином с большим октановым числом. Почистить двигатель ацетоном тоже затея сомнительная. Куда проще купить необходимые для этого присадки, либо прохватить на пустом участке трассы десяток другой километров с вжатой в пол педалью газа.