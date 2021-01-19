Москвичи жалуются на резкое подорожание топлива на АЗС

Фото: m.alterainvest.ru.
Сразу семь крупных сетей АЗС повысили цены на бензин. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», пока такое явление было замечено лишь на заправках столицы, но логично предположить, что скоро подорожание затронет всю страну.

С конца прошлого года цены на нефть подскочили почти на 10%, до 55—56 долларов за баррель, при этом курс рубля к основным валютам почти не изменился. Из-за этого экспорт бензина для наших нефтяников оказался более привлекательным, нежели насыщение внутреннего рынка.

Разумеется, власти обещали, что цены на заправках не изменятся: дескать, в стране действуют хитрые правила, которые позволяют «замораживать» ценники на АЗС…Но этого не случилось. В 2021-м государственный демпфер «отстал» от реальной ситуации на рынке, и вместо получения компенсаций из бюджета компании наоборот сами платят туда деньги, неся убытки.

Первой сетью, что поспешила поменять цены, оказалась «Роснефть», к которой также присоединилась «Татнефть». Так, средняя цена литра Аи-98 выросла на 20 копек (до 55,07 ₽), литра Аи-95 — на 15 копеек (до 48,65 ₽). То ли еще будет!

АЗС, бензин, цены на топливо, дизельное топливо
19 января 2021
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