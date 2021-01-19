Москвичи жалуются на резкое подорожание топлива на АЗС

С конца прошлого года цены на нефть подскочили почти на 10%, до 55—56 долларов за баррель, при этом курс рубля к основным валютам почти не изменился. Из-за этого экспорт бензина для наших нефтяников оказался более привлекательным, нежели насыщение внутреннего рынка.

Разумеется, власти обещали, что цены на заправках не изменятся: дескать, в стране действуют хитрые правила, которые позволяют «замораживать» ценники на АЗС…Но этого не случилось. В 2021-м государственный демпфер «отстал» от реальной ситуации на рынке, и вместо получения компенсаций из бюджета компании наоборот сами платят туда деньги, неся убытки.

Первой сетью, что поспешила поменять цены, оказалась «Роснефть», к которой также присоединилась «Татнефть». Так, средняя цена литра Аи-98 выросла на 20 копек (до 55,07 ₽), литра Аи-95 — на 15 копеек (до 48,65 ₽). То ли еще будет!