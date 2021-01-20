Марка Chrysler ожидаемо ушла из России

Между прочим, за Chrysler Pacifica дилеры просили минимум 4 490 000 рублей. Понятно, что при таком ценнике рассчитывать на рыночный успех было, как минимум, наивно… Как показал годовой отчет АЕБ, в прошлом году приобрести американский «вэн» захотели лишь восемь человек — марка Chrysler заняла последнюю строчку по количеству проданных авто.

Кстати, в прошлом году минивэн пережил интересное обновление: в рамках рестайлинга однообъемник разжился версией с полным приводом! Для подачи момента на задние колеса была установлена многодисковая муфта, притом она замыкается, даже если водитель просто включил стеклоочиститель. Но мы этих прелестей уже не оценим.

Скорее всего, уход «Крайслера» вовсе не последняя потеря нашего рынка, ведь, благодаря «стараниям» властей, иномарки снова подорожают. По предварительным прикидкам, новые авто заграничной сборки вскоре прибавят примерно на 70 000 рублей. Однако по факту дороже станут почти все машины!