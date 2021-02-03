Nissan предлагает россиянам кроссоверы без первоначального взноса

На первом этапе услуга доступна покупателям из двух столиц: в Москве ее предлагают шесть дилеров, а в Санкт-Петербурге — четыре. В стоимость уже включены регулярное техобслуживание, система помощи на дорогах, а также комплекты зимней и летней резины, включая их замену и хранение. Вдобавок автомобиль застрахован по программам КАСКО и ОСАГО и за него уплачен транспортный налог.

Чтобы стать участником программы, достаточно заполнить анкету и забрать автомобиль. Аванс при этом составит 0%. Ежемесячный платеж будет рассчитан, исходя из стоимости выбранной машины и дополнительного оборудования. Например, за Nissan Qashqai каждый месяц придется платить от 40 000 до 45 000 рублей — солидная сумма, ничего не скажешь.

Когда срок лизинга закончится, клиенту предложат либо выкупить (это можно делать, не дожидаясь финальной даты контракта), либо вернуть автомобиль. Третий вариант — выбрать новый, но также по программе лизинга.

Между тем, марка Nissan готовится выкатить новое поколение большого кроссовера Pathfinder. Премьера новинки состоится 4 февраля. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, автомобиль появится и в России.