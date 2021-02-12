Таксисты будут бесплатно доставлять товары из магазинов для взрослых

​Весь день 14 февраля пользователи сервиса заказа такси «Ситимобил» смогут безвозмездно оформить доставку приобретенных товаров из магазинов для взрослых. Любопытно, что в распространенном пресс-релизе перевозчики назвали подобные шоу-румы куда менее эксцентрично, но более жизненно — «магазины для укрепления семьи».

Представители сервиса обещают, что интимную посылочку водители доставят жаждущим покупателям не позднее, чем через час после заказа. Кроме того, агрегатор гарантирует полную конфиденциальность, чтобы отношения в семьях действительно укреплялись.

«14 февраля — это повод приятно провести время со своей второй половинкой или наедине с самим собой. Мы рады, что поможем быстро доставить желанный заказ», — с гордостью прокомментировал «АвтоВзгляду» руководитель развития бизнеса доставки Никита Фроликов.

Стоит напомнить, что тариф «Доставка» в различных таксомоторных сервисах стал крайне популярным в период введения коронавирусных ограничений. Востребованность услуги продолжает расти и сегодня.