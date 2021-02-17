Toyota останавливает в Японии производство автомобилей

Причиной временной остановки предприятий стало землетрясение, случившееся несколько дней назад на северо-востоке Японии. Десятки людей получили ранения, повреждены дороги и множество зданий.

По инфорамции Reuters, конвейеры будут заморожены на несколько дней. Какие потери в связи с этим понесет автостроитель эксперты пока не прогнозируют.

Дело в том, что из-за катастрофы, в частности, пострадала логистика. Иными словами, возникли проблемы с поставкой комплектующих и аксессуаров. Впрочем, российским поклонникам японской марки беспокоиться не о чем. Никаких сложностей с выпуском машин на питерском заводе Toyota у нас не предвидится.

Зато владельцам десятков тысяч автомобилей «Тойота» настоятельно рекомендуется посетить сервисный центр. Как сообщают представители марки, сошедшие с конвейера в период с 18 декабря 2012 года по 6 февраля 2018 года машины могут неожиданно загореться.