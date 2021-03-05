Почему в России возник ажиотажный спрос на кроссоверы Geely

По итогам февраля дилеры Geely передали клиентам 1 203 автомобиля, что без малого на 117% больше, чем месяцем ранее. Самой популярной моделью бренда на российском рынке стал кроссовер Geely Coolray, разошедшись тиражом в 542 экземпляра. Вторым по востребованности оказался Geely Atlas: он долгое время носил статус бестселлера, но сейчас сместился на вторую строчку (436 проданных авто).

Наконец, замыкает тройку спортивный купе-кроссовер Geely Tugella (на фото), задача которого — сделать премиальный уровень владения авто доступным для массового потребителя. Буквально за несколько дней после старта продаж на новинку было оформлено рекордное количество заказов. В феврале же амбициозного китайца заполучили 105 наших соотечественников.

В свою очередь, в российском офисе компании Geely порталу «АвтоВзгляд» пояснили, что главная причина такого успеха — это новая стратегия взаимодействия с клиентами. Кроме того, представительство бренда проводит строжайший отбору дилеров и контроль за качеством автомобилей, их своевременным обслуживанием и бесперебойными поставками запасных частей.

Кстати, марка Geely готовит большой «паркетник» на вольвовской платформе CMA. Сейчас модель временно носит индекс KX11, но, очевидно, во время премьеры нам раскроют истинное имя. А недавно из Китая подоспели свежие подробности об этой новинке.